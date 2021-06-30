روسيا تعارض تعيين الألماني شميدت مفوضا أمميا للبوسنة والهرسك

أعلنت روسيا اعتراضها على تعيين الدبلوماسي الألماني كريستيان شميدت مفوضا ساميا لشؤون البوسنة والهرسك لعدم الالتزام بالتدابير المتبعة أثناء تعيينه.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن تعيين شميدت لم يصادق عليه من قبل الأطراف البوسنية ومجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن شميدت كان المرشح الوحيد وتم إقرار تعيينه بسرعة وبدون أي مناقشات من قبل اللجنة الإدارية لمجلس تنفيذ اتفاق السلام بشأن البوسنة والهرسك.

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وأضاف أن اللجنة لم تصغ إلى رأي روسيا والأطراف البوسنية.

وكان العضو في رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي يمثل الجمهورية الصربية، أحد الكيانين اللذين يشكلان دولة البوسنة والهرسك الاتحادية، قد أعلن أن تعيين مفوض سامي جديد في 27 مايو بدون قرار مجلس الأمن الدولي يعتبر انتهاكا لاتفاقية دايتون التي أنهت الحرب في البوسنة في التسعينات، وأنه يتعارض مع القانون الدولي ودستور البوسنة والهرسك.

ودعا دوديك لإغلاق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.

من جهته، قال شميدت إنه يعتزم التوجه إلى موسكو لتسوية الخلافات بشأن تعيينه.

المصدر: "تاس"