بايدن يتوجه إلى فلوريدا لزيارة موقع انهيار المبنى السكني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن سيتوجهان إلى سيرفسايد بولاية فلوريدا يوم الخميس لزيارة موقع انهيار مبنى سكني جزئيا الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب: " يوم الخميس الأول من يوليو، سيسافر الرئيس والسيدة الأولى إلى سيرفسايد بولاية فلوريدا"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تفاصيل الرحلة في وقت لاحق.

وبحسب آخر المعلومات، ارتفع عدد القتلى جراء الانهيار إلى 11 شخصا، بينما لا يزال 150 شخصا في عداد المفقودين، في وقت تواصل فرق البحث والإنقاذ العمل للعثور على المفقودين.

هذا ولم يتم العثور على ناجين منذ حدوث الانهيار الأسبوع الماضي.

المصدر: RT