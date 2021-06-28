البيت الأبيض: الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها

أعرب مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن إطلاق حوار بين واشنطن وموسكو حول القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي يخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

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وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في كلمة ألقاها أثناء مؤتمر أونلاين نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "نخطط لإطلاق مفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي. وبرأينا فإن خوض مفاوضات مع الروس حول مراقبة الأسلحة يخدم وبشكل جوهري مصالحنا ومصالح جميع حلفائنا وشركائنا".

المصدر: "تاس"