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البيت الأبيض: الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها

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البيت الأبيض: الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي من مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها
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جوناثان فاينر، نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي
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أعرب مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن إطلاق حوار بين واشنطن وموسكو حول القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي يخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

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وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في كلمة ألقاها أثناء مؤتمر أونلاين نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "نخطط لإطلاق مفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي. وبرأينا فإن خوض مفاوضات مع الروس حول مراقبة الأسلحة يخدم وبشكل جوهري مصالحنا ومصالح جميع حلفائنا وشركائنا".

 

المصدر: "تاس"

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