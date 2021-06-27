بلينكن: أدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل وسأتحدث مع لابيد بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل ويأمل في انضمام دول أخرى إليها.

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وأوضح بلينكن أن اتفاقات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة.

كما لفت الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الخلافات في وجهات النظر مع تل أبيب، "ولكن الأساس في علاقتنا التزام واشنطن بأمن إسرائيل".

وجاءت تصريحات بلينكن على هامش المحادثات التي أجراها مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد.

المصدر: "رويترز"