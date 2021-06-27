 
مباشر

بلينكن: أدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل وسأتحدث مع لابيد بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

أخبار العالم

بلينكن: أدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل وسأتحدث مع لابيد بشأن المساعدات الإنسانية لغزة
Reuters AH/mos
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpk4

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل ويأمل في انضمام دول أخرى إليها.

إقرأ المزيد
لابيد: لدينا تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا
لابيد: لدينا تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

وأوضح بلينكن أن اتفاقات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة.

كما لفت الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الخلافات في وجهات النظر مع تل أبيب، "ولكن الأساس في علاقتنا التزام واشنطن بأمن إسرائيل".

وجاءت تصريحات بلينكن على هامش المحادثات التي أجراها مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا