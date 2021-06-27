بالصور.. انفجار قنبلة داخل كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديمقراطية

أكد مسؤولون أن شخصين على الأقل أصيبا صباح اليوم الأحد، جراء انفجار قنبلة داخل كنيسة كاثوليكية في مدينة بني الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح قائد شرط بني، نارسيس موتيبا كاشالي، لوكالة "فرانس برس"، أن الانفجار دوى في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، قبل ساعة فقط من بدء مراسم تثبيت خاصة بالأطفال في الكنيسة.

وأعلن رئيس بلدية حي بوتسيلي في المدينة، كونغو سينثيس، أن المصابين جراء الحادث نقلا إلى المستشفى، فيما أطلقت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأكد خبراء من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية أن الحديث يدور عن قنبلة يدوية الصنع تم إعدادها لكمين.

وتداولت وسائل إعلام لقطات من موقع الحادث.

#RDC : Selon les témoignages, l'Eglise de Butsili-Beni vient de vivre un grand miracle ce matin. Une bombe placée dedans a explosé en présence de deux fidèles.Blessés, ils sont Acheminés à l'hôpital. Less vitres de l'Eglise endommagées. pic.twitter.com/sPNAtUIcW9 — Rachel Kitsita Ndongo (@rkitsita) June 27, 2021

المصدر: أ ف ب + تقارير