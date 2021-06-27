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بالصور.. انفجار قنبلة داخل كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديمقراطية

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بالصور.. انفجار قنبلة داخل كنيسة كاثوليكية في الكونغو الديمقراطية
Reuters Goran Tomasevic
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أكد مسؤولون أن شخصين على الأقل أصيبا صباح اليوم الأحد، جراء انفجار قنبلة داخل كنيسة كاثوليكية في مدينة بني الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح قائد شرط بني، نارسيس موتيبا كاشالي، لوكالة "فرانس برس"، أن الانفجار دوى في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، قبل ساعة فقط من بدء مراسم تثبيت خاصة بالأطفال في الكنيسة.

وأعلن رئيس بلدية حي بوتسيلي في المدينة، كونغو سينثيس، أن المصابين جراء الحادث نقلا إلى المستشفى، فيما أطلقت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأكد خبراء من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية أن الحديث يدور عن قنبلة يدوية الصنع تم إعدادها لكمين.

وتداولت وسائل إعلام لقطات من موقع الحادث.

المصدر: أ ف ب + تقارير 

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