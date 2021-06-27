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إيران: لدينا مسيرات يصل مداها إلى 7000 كيلومتر

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إيران: لدينا مسيرات يصل مداها إلى 7000 كيلومتر
Reuters
الحرس الثوري الإيراني
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أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن بلاده قررت أن تكون من بين الدول الأولى بالعالم في كل ظاهرة، لافتا إلى امتلاك الحرس طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كم.

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وقال سلامي خلال مراسم أقيمت، صباح اليوم الأحد، لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي صنعته جامعة للعلوم الطبية تابعة للحرس الثوري": نمتلك طائرات مسيرة بمدى 7 آلاف كيلو متر ويمكنها الهبوط في أي مكان، وفي السابق كان أكبر مدى لطائرة "شاهد 171" المسيرة 4400 كيلومتر".

وتابع القائد العام للحرس الثوري: "نحن رجال الميادين الصعبة، ونقول للعالم كله إننا لن نغادر الميدان، ونعلم أننا في النهاية سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية".

المصدر: RT+فارس

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