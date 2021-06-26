طهران لواشنطن: لن نتفاوض إلى ما لا نهاية!

حذرت إيران الولايات المتحدة من أن صبرها قد ينفد في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على حسابه في "تويتر" اليوم السبت على أن إيران، بسبب "التزامها الراسخ بالاتفاق الذي حاولت الولايات المتحدة نسفه"، كانت أنشط طرف وصاحب معظم الاقتراحات في مفاوضات فيينا.

Out of a steadfast commitment to salvage a deal that the US tried to torpedo, Iran has been the most active party in Vienna, proposing most drafts.



Still believe a deal is possible, if the US decides to abandon Trump's failed legacy.



Iran will not negotiate forever. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) June 26, 2021

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن طهران لا تزال تؤمن في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديدة إذا قررت الولايات المتحدة التخلي عن "الإرث الفاشل" الذي تركه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتابع خطيب زاده محذرا واشنطن: "إيران لن تتفاوض إلى ما لا نهاية".

المصدر: RT