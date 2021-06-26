الرئيس الأفغاني ينفي طلبه من بايدن تعليق سحب القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم السبت، أنه لم يطلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه معه في واشنطن تعليق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال غني إن "قرار الرئيس بايدن ثوري، سيكون له تأثير على شعب أفغانستان وعلى شعب الولايات المتحدة والمنطقة أيضاً".

وأشار الرئيس الأفغاني إلى أن الحديث يدور حول قرار أمريكا السيادي (الانسحاب)، الذي تحترمه الحكومة الأفغانية.

هذا وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتم عملية سحب قواتها من أفغانستان قبل 11 سبتمبر من العام الجاري.

المصدر: سبوتنيك