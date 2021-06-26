السلطات الأمريكية تنشر تحذيرات جديدة نتيجة تلقي لقاحي "فايزر" و"موديرنا"

أضافت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، تحذيرا إلى التعليمات المصاحبة للقاحي "فايزر" و"موديرنا" المضادين لـ"كوفيد-19" للإشارة إلى الخطر المحتمل النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وقالت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

المصدر: رويترز