البرازيل ترصد 79277 إصابة و2001 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيلها 79277 إصابة و2001 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79277، مقابل 73602 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 18.32 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2001 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2032 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 511142 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات