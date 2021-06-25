الأرجنتين: جرعة واحدة من لقاحي "سبوتنيك V" أو"أسترازينيكا" تقلل الوفيات بنسبة 80%

أظهرت بيانات برنامج التطعيم في الأرجنتين أن جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو "أسترازينيكا" البريطاني تقلل معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 70% و80% لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وشملت بيانات الدراسة الأولية، الصادرة يوم الجمعة عن وزارة الصحة في البلاد، حوالي 450 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.

وتلقى المعنيون جرعة واحدة أو جرعتين من أحد اللقاحين المذكورين، وهما اللقاحان الأكثر استخداما في الأرجنتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في بيان: "تولد الجرعة الأولى مناعة تقارب 80%، والثانية بشكل عام تزيد من الاستجابة وتجعلها أكثر دواما بمرور الوقت"، مضيفة أن معدل الوفيات بعد الجرعة الثانية انخفض بنحو 90%.

وتعتمد حملة التطعيم في الأرجنتين على لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" بشكل خاص، بالإضافة إلى استخدام جرعات من لقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد".

المصدر: "رويترز"