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قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية

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قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية
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لقطة من مقطع فيديو تظهر رجلا مسلحا بسكين واشخاص يلاحقونه وسط مدينة فورتسبورغ الألمانية.
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.

وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن. 

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلا من أصول إفريقية يحمل سكينا بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.  

المصدر: وكالات + "تويتر" 

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