بريطانيا تسجل 15810 إصابات و18 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، 15810 إصابات و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15810، مقارنة مع 16703 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4699868 إصابة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 18 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 21 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128066 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 43.877 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.085 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT