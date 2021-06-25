لابيد: الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن هضبة الجولان "جزء من إسرائيل"، مضيفا أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بها "يضر بأمننا".

وكتب في تغريدة أن هضبة الجولان "ذخر إستراتيجي، وجزء لا يتجزأ من سيادة دولة إسرائيل. الولايات المتحدة اعترفت بسيادتنا على الجولان وبأهميتها الإستراتيجية لأمن إسرائيل".

وأضاف "من ينشر الإشاعات عن إلغاء الاعتراف يضر بالأمن، يضر بإعلان السيادة ومستعد لأن يسبب خطرا لأمن إسرائيل ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة، فقط من أجل الإضرار بالحكومة الجديدة".

רמת הגולן היא נכס אסטרטגי וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל הריבונית. ארה״ב הכירה בריבונותנו על רמת הגולן ובחשיבותה האסטרטגית לבטחון ישראל. מי שמפיץ שמועות על ביטול ההכרה הזו פוגע בבטחון, פוגע בהכרזת הריבונות ומוכן (לא בפעם הראשונה) לגרום נזק ממשי למדינת ישראל >> — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 25, 2021

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ونقل موقع Washington Free Beacon أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، ردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، إن "هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة".

المصدر: RT + وكالات