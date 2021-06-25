القمة الأوروبية تتفق على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لحل قضية المهاجرين

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

وفي وقت سابق، جاء في بيان صادر عن القمة الأوروبية، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

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وأكد الاتحاد الأوروبي عزمه مواصلة العمل مع تركيا لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي الفترة الأخيرة كانت تركيا تدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل.

المصدر: وكالات