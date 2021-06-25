البرازيل تسجل 2032 وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيلها 73602 إصابة و2032 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 73602، مقابل 115228 الأربعاء ما كان يمثل رقما قياسيا، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 18.243 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2032 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2392 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 509141 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: RT