لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي توافق على مشروع قانون حول عقوبات ضد الصين

صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون حول "منع العمل القسري للأيغور" في إقليم شينجيانغ الصيني، ينص على فرض عقوبات على الصين.

ويقضي مشروع القانون "بفرض قيود على استيراد بضائع تم إنتاجها باستخدام العمل القسري في شينجيانغ، ويوصي وزارة الأمن الداخلي بإحالة استراتيجية لمنع استيراد مثل هذه البضائع من شينجيانغ إلى الكونغرس".

ومن المقرر أن تضم الاستراتيجية قائمة من الشركات والمؤسسات التي تعتقد واشنطن بأنها تتعاون مع السلطات الصينية في "استخدام العمل القسري". ومن المفترض أن تحظر هيئة الجمارك والحدود الأمريكية منع استيراد منتجات الشركات التي ستدرج على هذه القائمة.

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وينص مشروع القانون أيضا على توسيع القوائم السوداء الخاصة بالأصول والسفر للأفراد والكيانات الصينية، التي تحملها واشنطن مسؤولية "انتهاكات حقوق الإنسان" في إقليم شينجيانغ.

يذكر أن الصين كانت قد رفضت الاتهامات باستخدام العمل القسري وانتهاك حقوق الايغور المسلمين في إقليم شينجيانغ، واتخذت إجراءات تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا ردا على العقوبات من جانبها.

المصدر: "تاس"