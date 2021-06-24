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الأركان الروسية: واشنطن تواصل المساعدة في الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا

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الأركان الروسية: واشنطن تواصل المساعدة في الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا
Sputnik
مؤتمر موسكو للأمن الدولي، موسكو، 24 يونيو 2021
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أعلن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للجيش الروسي  اللواء ياروسلاف موسكاليك أن واشنطن تشارك في عمليات الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا.

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وقال اللواء موسكاليك في خطاب ألقاه بمؤتمر موسكو للأمن الدولي: "تواصل واشنطن تقديم مساعدة للأكراد في الاستخراج والبيع غير الشرعي للهيدروكاربونات" في سوريا.

وأضاف أن هذا يجري على خلفية النزاع المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات الطبيعية السورية والتجنيد الإجباري للعرب في صفوف الوحدات الكردية.

المصدر: تاس

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