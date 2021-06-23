العثور على قطب الأمن السيبراني مكافي ميتا في حبسه بإسبانيا

عثرت الشرطة الإسبانية على قطب الأمن السيبراني جون مكافي ميتا في حبسه، بعد ساعات من الموافقة على ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وأشار بيان صدر عن حكومة إقليم كتالونيا إلى أن "رجال الأمن في سجن بريانس 2 القريب من المدينة حاولوا إنعاش مكافي، لكن الفريق الطبي للسجن أكد وفاته".

وأعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية عن موافقتها على تسليم مكافي رجل الأعمال في مجال برامج مكافحة الفيروسات للولايات المتحدة، والمطلوب بتهم جنائية تتعلق بالضرائب وتصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.

ووجه المدعون العامون في ولاية تينيسي الأمريكية، اتهامات لمكافي (75 عاما) بالتهرب من الضرائب، بعد إخفاقه في الإبلاغ عن الدخل المحقق من الترويج للعملات المشفرة أثناء قيامه بعمل استشاري، بالإضافة إلى الدخل من ارتباطات التحدث وبيع حقوق قصة حياته لفيلم وثائقي.

وتم القبض على رجل الأعمال الأمريكي في أكتوبر 2020 في مطار برشلونة الدولي، وقضت المحكمة بضرورة حبسه في انتظار نتيجة جلسة استماع بشأن تسليم المجرمين.

المصدر: "أ ب"