خامنئي سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لكورونا بغضون أيام

أعلن علي رضا مرندي طبيب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الأخير سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا بغضون الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاح يتمتع بفاعلية عالية.

وأضاف مرندي أنه "كان لدى المرشد شرطين لتلقي اللقاح، أولهما ألا يكون تلقيحه خارج الدور المقرر، وأن يكون بلقاح إيراني فقط".

وتابع: "عندما بدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، رفض المرشد تلقي اللقاح الأجنبي وانتظر اللقاح الإيراني".

ويبلغ خامنئي من العمر 82 عاما، وكانت السلطات أعلنت إجراءه عملية جراحية في البروستات، وصفت بالناجحة عام 2014.

وبدأت السلطات الصحية الإيرانية، منتصف الشهر الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي "إيران بركت".

وأعلن مدير أبحاث لقاح "بركت" حسن جليلي نهاية الشهر الماضي أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وفي 9 فبراير الماضي بدأت إيران حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وكذلك اللقاح الصيني "سينوفارم"، فيما وحظر خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران.

المصدر: RT