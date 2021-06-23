بعد عقد على توقيفه.. اليابان تعيد تشغيل مفاعل "فوكوشيما"

أعادت اليابان تشغيل مفاعل "فوكوشيما" النووي وسط البلاد بعد أن أخرج من الخدمة لمدة 10 سنوات عقب كارثة 2011 النووية، وذلك في إطار مساعي طوكيو للحد من انبعاثات الكربون.

وقالت شركة "كانساي" للطاقة الكهرذرية، إن "مفاعل ميهاما رقم 3 الكائن في محافظة فوكوي، عاد إلى العمل الأربعاء، بعد أن أزال العمال قضبان التحكم داخل المفاعل".

ويعد المفاعل، الذي بدأ تشغيله عام 1976، من أقدم المفاعلات في اليابان، وهو واحد من بين ثلاثة مفاعلات تشغلها "كانساي"، وهو كذلك الأول من بين الثلاثة التي تستأنف التشغيل، منذ أن أدت الانهيارات في محطة فوكوشيما النووية إلى إجراء فحوصات أمان ممتدة ومعايير أكثر صرامة في جميع مفاعلات البلاد.

وقدم بعض سكان فوكوي والمناطق المجاورة طلبا، لإصدار أمر قضائي ضد هذا الإجراء من محكمة مقاطعة أوساكا الاثنين الماضي، بسبب مخاوف بشأن المفاعل المتقادم.

وتعرض المفاعل عام 2004 لحادث تسرب ماء ساخن وبخار من أنبوب متضرر في مبنى التوربينات، ما أسفر عن مقتل 5 عمال وإصابة 6 آخرين، وإحداث تلوث واسع الناطق.

المصدر: "أ ب"