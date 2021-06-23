مراسل BBC من على متن المدمرة البريطانية: انتهاك السفينة مياه القرم كان متعمدا

أكد جوناثان بيل مراسل شبكة BBC البريطانية انتهاك مدمرة Defender التابعة للأسطول الملكي البريطاني مياه القرم الروسية عمدا.

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وقال بيل الذي كان على متن المدمرة: "انتهينا للتو من عبور المياه الإقليمية للقرم المحتل من قبل روسيا.. لقد كانت هذه خطوة متعمدة من قبل سفينة Defender التابعة للأسطول الملكي البريطاني، التي تتجه نحو جورجيا، حيث تقول القيادة إنها كانت تسير بمسار بحري معترف به دوليا".

وتابع: "من حين لآخر كانت السفينة تسير بمرافقة أكثر من 20 طائرة روسية، كما كانت هناك إنذارات من قبل خفر السواحل الروسي، وسمعنا طلقات أيضا لكني أظن أنها كانت تطلق خارج نطاق الإصابة".

وشدد بيل على أن Defender واصلت سيرها في المياه الإقليمية للقرم قريبا من شاطئ شبه الجزيرة دون أن تغير مسارها.. وتابع: "وخلال وقت المرور هذا ظل طاقم Defender في حالة تأهب قصوى، وفي لحظة من اللحظات ارتدى أفراده كمامات واقية تحسبا لأي إطلاق نار محتمل، لكنهم لم يتوقعوا في الحقيقة حدوث إطلاق نار ولم يحدث بالفعل. مع ذلك فقد كان واضحا أن الطائرات الروسية تهتم كثيرا بالسفينة وهي تحذرها من دخول مياه القرم الإقليمية مدعية أنها مياه روسية".

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وبحسب الصحفي فقد حاولت سفن خفر السواحل الروسية المناورة من أجل حمل المدمرة البريطانية على تغيير مسارها، "لكن السفينة واصلت إبحارها بالمسار المعترف به دوليا، وشاهدنا شاطئ القرم على مسافة 12 ميلا بحريا منا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت طلقات تحذيرية أمام سفينة حربية بريطانية انتهكت المياه الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

من جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إن Defender نفذت مرورا سلميا وفق متطلبات القانون الدولي، ولم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية باتجاهها.

المصدر: BBC