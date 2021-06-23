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غانتس: انتخاب رئيسي يدل على وجهة إيران نحو المزيد من التشدد ومواصلة تطويرها أسلحة الدمار الشامل

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غانتس: انتخاب رئيسي يدل على وجهة إيران نحو المزيد من التشدد ومواصلة تطويرها أسلحة الدمار الشامل
Reuters POOL New
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، يدل على أن وجهتها نحو المزيد من التشدد، ومواصلة تطويرها أسلحة الدمار الشامل".

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وأكد بيني غانتس أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يحدق بها خطر وجودي"، مشددا على أن "إسرائيل ستستمر في إعداد الخطط للتصدي له".

وكشف غانتس أن "إسرائيل تواصل تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، والتنسيق معها، غير أنها تحتفظ بحقها في حماية نفسها بنفسها".

وفي إطار العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اتصالا هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعرب فيه عن "شكره على دعمها لإسرائيل".

وأشار الاثنان إلى "أهمية مساندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل"، واتفقا على "مواصلة الاتصال بينهما"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

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