بايدن يرشح خبيرة في الشؤون الروسية لمنصب مساعد وزير الدفاع

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخبيرة في الشؤون الروسية سيليست والاندر لمنصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية.

وذكرت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن "والاندر التي ترأس المؤسسة الأمريكية الروسية، عملت سابقا مساعدة خاصة للرئيس في شؤون روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي، ولديها أكثر من 80 منشورا حول الأمن الأوروبي والآسيوي، وكذلك حول الاستراتيجية الدولية والدفاعية لروسيا".

من جهته نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين كبار، قولهم: "المهنية العميقة لعملها في البنتاغون ستسمح لوالاندر بامتلاك خبرة في الدبلوماسية الدفاعية إلى جانب وظيفتها كمساعد لوزير الدفاع".

وأضاف: "مساعد الشؤون الدولية عادة ما يرافق وزير الدفاع في رحلات إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويضمن نقل سياسة الوزارة إلى الحكومات الأجنبية ويساعد في الموافقة على بيع الأسلحة".

وستحتاج والاندر إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، لكي تستلم مهامها في المنصب الجديد.

المصدر: "نوفوستي"