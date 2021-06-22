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زيلينسكي يلتقي ميركل في الـ12 من يوليو

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زيلينسكي يلتقي ميركل في الـ12 من يوليو
Reuters GLEB GARANICH
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيزور برلين في الـ12 من يوليو المقبل لعقد لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكتب زيلينسكي على "تويتر"، في إشارة إلى الذكرى الـ80 لعدوان ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي: "تحدثت مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في هذا التاريخ الخاص عن أن العالم يجب أن يفعل كل ما بوسعه من أجل منع تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية".

وأعرب عن امتنانه لميركل على دعوته إلى برلين في الـ12 من يوليو لبحث "القضايا الملحة للأمن والتعاون بين أوكرانيا وألمانيا".

وفي بيان عن مكتب الرئيس الأوكراني، جاء أن ميركل دعت زيلينسكي لمناقشة التسوية السلمية للنزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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