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لمواجهة "المعلومات المضللة".. الولايات المتحدة تحجب 36 موقعا إعلاميا مرتبطة بإيران

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RT
لمواجهة "المعلومات المضللة".. الولايات المتحدة تحجب 36 موقعا إعلاميا مرتبطا بإيران
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حجبت الولايات المتحدة 36 موقعا إلكترونيا مرتبطة بإيران بهدف مواجهة "معلومات مضللة"، وفقا لمسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته.

وظهرت رسالة على عدة مواقع إخبارية إيرانية تديرها الدولة تؤكد أنها "استولت عليها حكومة الولايات المتحدة".

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وتشمل مجالات الويب المتأثرة شبكة الأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية Press TV والقنوات الناطقة باللغة العربية "العالم نيوز" و"الكوثر تي في"بالإضافة إلى موقع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين وعدة مواقع أخرى.

وجاء في بيان صادر عن شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية أن هذه الخطوة كانت على ما يبدو جزءا من حملة واسعة النطاق شنتها الولايات المتحدة على مواقع إخبارية مرتبطة بما تسميه إيران "محور المقاومة"، الذي يضم سوريا وحزب الله وبعض المليشيات العراقية وحماس.

المصدر: وكالات

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