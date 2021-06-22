"يوروبول": 21 قتيلا جراء هجمات إرهابية في دول الاتحاد الأوروبي عام 2020

أعلنت الوكالة الأمنية الأوروبية "يوروبول" أن أكثر من 20 شخصا راحوا ضحية هجمات إرهابية نفذت في أراضي الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

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وجاء في تقرير للوكالة نشر اليوم الثلاثاء أن 57 هجوما أحبط بعضها، تم تسجيلها في أراضي الاتحاد عام 2020، بالإضافة إلى تقرير بريطانيا عن تسجيل 62 حادثا إرهابيا في أراضي المملكة وإبلاغ سلطات سويسرا مرتين عن تخطيط إسلاميين لشن هجمات.

وحسب التقرير فإن هذه الأرقام تدل على أن عدد الهجمات في العام الماضي يمكن مقارنته بمؤشرات العام 2019، الذي تم خلاله تسجيل 119 هجوما، بينها 64 هجوما في بريطانيا.

وتابع التقرير: "العدد الإجمالي للضحايا جراء الهجمات في الاتحاد الأوروبي هو 21، إضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة وشخص واحد في سويسرا".

وأشارت "يوروبول" إلى أنه باستثناء الاغتيال المستهدف للمدرس صمويل باتي في فرنسا في أكتوبر الماضي، كان اختيار الضحايا في جميع الحوادث عشوائيا، حيث تم استهداف أشخاص معينين بصفتهم ممثلي شعب مصنف "عدوا" لأسباب إيديولوجية.

المصدر: "تاس"