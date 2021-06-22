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القضاء على 11 إرهابيا شرقي بوركينا فاسو

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القضاء على 11 إرهابيا شرقي بوركينا فاسو
AFP
الجيش في بوركينا فاسو
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أعلن جيش بوركينا فاسو مساء الاثنين القضاء على 11 إرهابيا وتدمير ثلاثة مواقع لهم بين الـ14 والـ16 من يونيو، بعملية لمكافحة الإرهابيين في المناطق الشرقية من البلاد.

وقالت قيادة الأركان في بيان إنه في الفترة من 14 إلى 16 يونيو "نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية لتفكيك القواعد الإرهابية بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة إلى أن "العملية شهدت اشتباكا جويا - بريا".

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وأضاف الجيش أنه بين 17 و18 يونيو، تم اكتشاف وتدمير ثلاث عبوات ناسفة في ثلاث مناطق أخرى في القطاع الشرقي.

وكان الجيش أعلن تحييد عشرة إرهابيين خلال عمليات تمشيط أجراها بين 7 و13 يونيو إثر المجزرة التي نفذها إهابيون مفترضون في قرية صلحان شمال شرقي بوركينا فاسو.

وليل 4-5 يونيو، قتل ما لا يقل عن 132 شخصا وفق الحكومة و160 وفق مصادر محلية، في هجوم على قرية صلحان قرب الحدود مع مالي والنيجر.

والهجوم على صلحان هو الأكثر دموية منذ بدء التمرد الجهادي في بوركينا فاسو قبل 6 سنوات والذي خلف أكثر من 1400 قتيل وأجبر مليون شخص على النزوح.

وتواجه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل منذ العام 2015 هجمات متكررة ودامية بشكل متزايد تشنها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي "داعش" والقاعدة.

المصدر: أ ف ب

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