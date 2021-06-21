أنتوني بلينكن: سنرفع علم المثليين على وزارة الخارجية الأمريكية والسفارات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن وزارة الخارجية الأمريكية سترفع علم المثليين هذا الأسبوع.

وأشار بلينكن إلى أن 26 يونيو يصادف الذكرى السنوية لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في الولايات المتحدة، و28 يونيو هو ذكرى أعمال الشغب في ناد للمثليين في نيويورك عام 1969، والذي يتم الاحتفال به كواحد من أول أعمال مقاومة مجتمع المثليين للاضطهاد.

ولم يذكر الدبلوماسي الأمريكي ما إذا كان سيتم رفع العلم داخل المبنى أو خارجه.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي أولويات السياسة الخارجية لمجتمع الميم مع المجلس الأطلسي، وأعلن أنه في محاولة لتكون أكثر شمولا ستبدأ وزارة الخارجية في رفع علم التقدم في مبانيها وأكد مجددا أن السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم يمكنها رفع العلم لتعزيز التنوع والمساواة.

ويتضمن ما يسمى بالعلم التقدمي، بالإضافة إلى ألوان قوس قزح، خطوطا سوداء وبنية تضامنا مع الأمريكيين من أصل إفريقي، بالإضافة إلى مثلث أصفر ودائرة أرجوانية مرتبطة بالمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

المصدر: وكالات