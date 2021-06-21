تقرير: بايدن قد يفشل في تحقيق هدفين رئيسيين في مكافحة كورونا

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفشل في الوصول إلى هدف تطعيم 70% من الأمريكيين بحلول 4 يوليو وإرسال 80 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى دول عدة بحلول نهاية يونيو.

وبايدن الذي قال إن الأمريكيين سيعودون إلى الحياة الطبيعية في يوم الاستقلال (4 يوليو) ويخطط لتجمع ضخم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض للاحتفال، تواجه بلاده تباطأ في معدل التطعيم، مما قد يؤدي إلى فشله في تحقيق هدفه.

والإدارة التي تفاخرت بالتزامها بالمكافحة العالمية لكوفيد-19 من خلال تبرعاتها باللقاحات، أعلنت اليوم الاثنين عن وجهات 55 مليون جرعة من اللقاح مع التركيز على أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا.

لكن تم شحن أقل من 10 ملايين جرعة من اللقاح، بما في ذلك 2.5 مليون جرعة تم تسليمها إلى تايوان خلال عطلة نهاية الأسبوع وحوالي مليون جرعة تم تسليمها إلى المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "التحدي الأكبر الذي نواجهه ليس في الكمية.. لدينا الكثير من الجرعات لمشاركتها مع العالم، لكن هناك تحد لوجستي هائل وقد رأينا ذلك عندما بدأنا في التنفيذ".

وأضافت: "عندما نعمل مع البلدان، نحتاج إلى ضمان مشاركة معلومات السلامة والمعلومات التنظيمية. تحتاج بعض فرق الإمداد إلى الإبر.. تحتاج فرق النقل إلى التأكد من سلامة تخزين الجرعات في درجة الحرارة المناسبة والحفاظ عليها من التلف والتأكد من أن اللقاح يمر عبر الجمارك على الفور... في بعض الأحيان تظهر حواجز لغوية أثناء عملنا على إيصال هذه الجرعات".

المصدر: "ديلي ميل"