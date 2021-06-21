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رئيس الفلبين يهدد من يرفضون التطعيم ضد كورونا بالسجن

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رئيس الفلبين يهدد من يرفضون التطعيم ضد كورونا بالسجن
Reuters
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هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بحبس كل من يرفض تطعيمه ضد كورونا، فيما تكافح البلاد واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا، حيث سجلت 1.3 مليون إصابة، و23 ألف وفاة.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا: "عليكم الاختيار ما بين اللقاح أو السجن".

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وأضاف: "لا تخطئوا فهمي، هناك أزمة في هذا البلد... أنا منزعج من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة".

وحتى 20 يونيو، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص بالكامل وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.

المصدر: "رويترز"

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