لأول مرة.. عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي

ورد على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي، أصبحت أول مواطنة عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي.

وأوضح في تغريدة عبر "تويتر" أن "غيداء ولدت في مدينة الناصرة أكبر مدينة عربية في إسرائيل، وتم اختيارها من بين المائة شخصية المؤثرة في البلاد"، مشيرا إلى أنه في خطابها الأول قبل عدة أيام قالت:"أنا أقف هنا متساوية بين متساوين".

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي، أول مواطنة عربية تتولي منصب نائبة رئيس البربمان الإسرائيلي. ولدت غيداء في مدينة الناصرة، أكبر مدينة عربية في إسرائيل، وتم اختيارها من المئة شخصية المؤثرة في البلاد. في خطابها الأول قبل عدة أيام قالت: "أنا أقف هنا متساوية بين متساوين" pic.twitter.com/eqAWIxnevV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 21, 2021

المصدر: RT