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لأول مرة.. عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي

أخبار العالم

لأول مرة.. عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي
الصورة من "تويتر"
غيداء ريناوي زعبي
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ورد على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي، أصبحت أول مواطنة عربية تتولى منصب نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي.

وأوضح في تغريدة عبر "تويتر" أن "غيداء ولدت في مدينة الناصرة أكبر مدينة عربية في إسرائيل، وتم اختيارها من بين المائة شخصية المؤثرة في البلاد"، مشيرا إلى أنه في خطابها الأول قبل عدة أيام قالت:"أنا أقف هنا متساوية بين متساوين".

المصدر: RT

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