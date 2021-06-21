وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على حزمة عقوبات رابعة ضد بيلاروس

أفادت الأنباء بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، توصلوا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ يوم الاثنين، إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروس.

ونقلت وكالات أنباء عن مصادرها، أن "وزراء الخارجية توصلوا إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروس. ويهدف هذا القرار إلى الحد من مصادر الدخل المالي لنظام ألكسندر لوكاشينكو ". وأشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع.

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في وقت سابق، قال جوزيب بوريل رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في لوكسمبورغ فرض عقوبات اقتصادية قطاعية ضد بيلاروس، لتعرض بعد ذلك على قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 يونيو.

وسيتخذ قادة الاتحاد الأوروبي، قرارا سياسيا لفرض عقوبات ضد قطاعات معينة في الاقتصاد البيلاروسي، وبعد القمة الأوروبية، سيتم إضفاء الطابع الفني على حزمة العقوبات الاقتصادية ونشرها علنا. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات صناعات البوتاس وتكرير النفط، وكذلك القطاع المصرفي في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي