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مالي.. هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة لمكافحة الإرهاب بإفريقيا

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مالي.. هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة لمكافحة الإرهاب بإفريقيا
Reuters
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استهدف هجوم بسيارة مفخخة صباح الاثنين، قوة برخان لمكافحة الإرهاب بإفريقيا، في أحد أحياء غوسي بوسط مالي، موقعا عددا من الجرحى.

وكشفت مصادر محلية لقناة "فرانس 24" أن الهجوم الهائل استهدف عسكريين فرنسيين من قوة برخان، مما أدى إلى وقوع عدة جرحى.

وأفاد شهود بأن العديد من طائرات الهليكوبتر أرسلت من غاو نحو مكان الهجوم.

المصدر: "فرانس 24"

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