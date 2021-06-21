مالي.. هجوم بسيارة مفخخة ضد قوة لمكافحة الإرهاب بإفريقيا

استهدف هجوم بسيارة مفخخة صباح الاثنين، قوة برخان لمكافحة الإرهاب بإفريقيا، في أحد أحياء غوسي بوسط مالي، موقعا عددا من الجرحى.

وكشفت مصادر محلية لقناة "فرانس 24" أن الهجوم الهائل استهدف عسكريين فرنسيين من قوة برخان، مما أدى إلى وقوع عدة جرحى.

وأفاد شهود بأن العديد من طائرات الهليكوبتر أرسلت من غاو نحو مكان الهجوم.

#Mali#Barkhane frappé ce matin par une voiture piégée dans le quartier de Kaigourou à #Gossi plusieurs blessés et importante déflagration selon sources locales // plusieurs hélicoptères dépêchés depuis #Gao selon témoin pic.twitter.com/HcsUXNKoUw — Wassim Nasr (@SimNasr) June 21, 2021

المصدر: "فرانس 24"