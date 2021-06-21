 
مباشر

ألمانيا تعتقل أستاذا جامعيا روسيا بدعوى تورطه في التجسس لصالح الاستخبارات الروسية

أخبار العالم

ألمانيا تعتقل أستاذا جامعيا روسيا بدعوى تورطه في التجسس لصالح الاستخبارات الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnym

قالت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، في بيان لها اليوم، إنه تم اعتقال مواطن روسي في ألمانيا للاشتباه في خدمته للهيئات الأمنية المختصة الروسية.

وذكرت النيابة العامة، أنها سمحت في يوم 18 يونيو، باعتقال المواطن الروسي إيلنور. ن على أساس أمر من قاضي التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عمليات تفتيش في مكان العمل وفي مكان إقامة المشتبه به.

وأضافت النيابة العامة: "هناك دلائل تشير إلى أن المعتقل، كان يعمل لصالح الاستخبارات الروسية منذ تاريخ لا يتجاوز بداية أكتوبر 2020".

وذكر البيان، أن "المشتبه به كان يعمل في قسم العلوم الطبيعية بإحدى الجامعات الألمانية، في الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، والتقى ثلاث مرات على الأقل مع ممثل الاستخبارات الروسية، ونقل المعلومات التي حصل عليها من مكان عمله إليه مقابل المال".

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا