ألمانيا تعتقل أستاذا جامعيا روسيا بدعوى تورطه في التجسس لصالح الاستخبارات الروسية

قالت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، في بيان لها اليوم، إنه تم اعتقال مواطن روسي في ألمانيا للاشتباه في خدمته للهيئات الأمنية المختصة الروسية.

وذكرت النيابة العامة، أنها سمحت في يوم 18 يونيو، باعتقال المواطن الروسي إيلنور. ن على أساس أمر من قاضي التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عمليات تفتيش في مكان العمل وفي مكان إقامة المشتبه به.

В Германии россиянина задержали из-за подозрения в шпионажеhttps://t.co/ICuqmFnuD6pic.twitter.com/yq9nrJ0B1z — РИА Новости (@rianru) June 21, 2021

وأضافت النيابة العامة: "هناك دلائل تشير إلى أن المعتقل، كان يعمل لصالح الاستخبارات الروسية منذ تاريخ لا يتجاوز بداية أكتوبر 2020".

وذكر البيان، أن "المشتبه به كان يعمل في قسم العلوم الطبيعية بإحدى الجامعات الألمانية، في الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021، والتقى ثلاث مرات على الأقل مع ممثل الاستخبارات الروسية، ونقل المعلومات التي حصل عليها من مكان عمله إليه مقابل المال".

المصدر: نوفوستي