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بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بكورونا في ظل تفشي طفرة "دلتا"

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بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بكورونا في ظل تفشي طفرة
Reuters Henry Nicholls
التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا
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أعلنت بريطانيا عن تسجيل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة في بريطانيا مقارنة بالأيام الماضية، فإنها تعكس اتجاها متصاعدا في الأسابيع الأخيرة مدفوعا بتفشي طفرة "دلتا" الأشد عدوى والتي رصدت لأول مرة في الهند.

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وقالت الحكومة إن 81.6 بالمئة من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل 59.5 بالمئة على جرعتين.

المصدر: "رويترز" 

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