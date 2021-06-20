باحث هندي: الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد لا مفر منها

حذر مدير المعهد الهندي للعلوم الطبية رانديب غوليريا من أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد لا مفر منها، وقد تصيب الهند خلال أسابيع معدودة.

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وقال غوليريا في تصريحات أدلى بها لقناة NDTV التلفزيونية الهندية اليوم الأحد: "الموجة الثالثة لا مفر منها وقد تصيب البلاد خلال الأسابيع الستة أو السبعة القادمة أو في وقت لاحق لذلك"، مشيرا إلى أن الوضع سيتوقف على مدى التزام المواطنين بالقيود المفروضة بسبب الجائحة.



وذكر مدير المعهد أنه بعد أن شرعت سلطات بعض الولايات في رفع هذه القيود، ترك المواطنون فيها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، مضيفا: "يبدو أننا لم نستخلص الدروس مما حدث بين الموجتين الأولى والثانية".



وأكد غوليريا أن السلالة الجديدة "الهندية" (أو سلالة "الدلتا" وفقا لتصنيف منظمة الصحة الدولية) تفوق النسخة الأولية من فيروس كورونا المستجد من حيث شراستها وسرعة انتشارها.



وبدأت الموجة الثانية من جائحة طورونا في الهند في فبراير الماضي، مع تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الفترة من 21 أبريل وحتى 17 مايو، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى ما لا يزيد عن 100 ألف حالة مسجلة على مدار الأسبوعين الأخيرين.



وتأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد-19"، إذ تجاوز العدد الإجمالي من الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة في الهند في مارس العام الماضي، 29,8 مليون حالة. وتعافى أكثر من 28,7 مليون شخص من المرض، فيما توفي أكثر من 386 ألف شخص، أما عدد متلقي العلاج من "كوفيد-19" في البلاد فيبلغ 729 ألفا.



المصدر: "نوفوستي"