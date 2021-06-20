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مستشار الأمن القومي الأمريكي: تصريحات زعيم كوريا الشمالية إشارة "مثيرة للاهتمام"

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مستشار الأمن القومي الأمريكي: تصريحات زعيم كوريا الشمالية إشارة
Reuters
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تعتبر تصريحات زعيم كوريا الشمالية حول استعداده للحوار والمواجهة مع الرئيس جو بايدن، "إشارة مثيرة للاهتمام".

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وسائل إعلام: كيم يقول إن كوريا الشمالية مستعدة سواء للحوار أو المواجهة مع واشنطن

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي نيوز": "نعتبر تصريحاته هذا الأسبوع إشارة مثيرة للاهتمام، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أي نوع من الاتصالات المباشرة معنا حول مسار محتمل للمضي قدما".

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية نقلت في 17 يونيو الجري عن زعيم البلاد كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ مستعدة سواء للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، التي بحثت الأوضاع الدولية.

المصدر: رويترز 

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