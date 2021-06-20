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أنقرة: على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا بزعم تطمين شعبها

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أنقرة: على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا بزعم تطمين شعبها
Reuters COSTAS BALTAS
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه "يتعين على اليونان التخلي عن التحرش بتركيا بزعم تطمين شعبها".

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وشدد مولود تشاووش أوغلو على أنه "لا يجب أن تحدث أي مناورات عسكرية في بحر إيجة من طرف اليونان من دون علم تركيا المسبق".

وأضاف: "نتمنى أن نستمر في سياسة الحوار مع اليونان"، مشيرا إلى أنه "يجب على أثينا أن تتخلى عن البروباغندا خلال حديثها عنا".

ومن ناحية ثانية قال وزير الخارجية قائلا: "مستمرون من أجل السلام في المنطقة، ونتمنى أن تراجع أرمينيا أخطاءها من خلال الانتخابات المبكرة".

المصدر: "TRT" عربي

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