واشنطن ترسل لتايوان 2.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"

ترسل الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا لتايوان، وقالت سفارة الولايات المتحدة بالبلاد إن الشحنة من المقرر أن تصل بالطائرة في وقت لاحق اليوم الأحد.

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وكتب المعهد الأمريكي في تايوان على صفحته على "فيسبوك": "يعكس التبرع التزامنا تجاه تايوان كصديق موثوق به، وعضو في الأسرة الدولية للديمقراطيات".

وفوجئت تايوان، التي كانت لم تتأثر نسبيا بالفيروس، بزيادة عدد الحالات الجديدة منذ مايو، وهي تسعى جاهدة الآن للحصول على لقاحات كورونا وطلبت البلاد 5.05 مليون جرعة مباشرة من شركة "موديرنا" ولكنها لم تتلق حتى الآن سوى 390 ألف جرعة، بما في ذلك الشحنة الثانية التي وصلت يوم الجمعة.

ووعدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 750 ألف جرعة لقاح لتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وأرسلت السيناتور تامي داكويرث، واثنين من زملائها في مجلس الشيوخ إلى الجزيرة على متن طائرة نقل عسكرية للإعلان عن ذلك.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، إن الولايات المتحدة قررت زيادة التبرع من خلال الجهود التي بذلها الجانبان خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي وقت سابق أعلنت الجزيرة، التي تطالب الصين بالسيادة عليها، أنها حصلت على دعم غير مسبوق من مجموعة السبع.

جاء ذلك عقب بيان أصدرته المجموعة الأحد الماضي تنتقد فيه حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتدعو إلى أن تحتفظ هونغ كونغ بدرجة عالية من الحكم الذاتي.

المصدر: "أسوشيتد برس"