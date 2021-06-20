المكسيك.. 15 قتيلا على الأقل جراء سلسلة هجمات في مدينة حدودية مع أمريكا

أعلنت أجهزة إنفاذ القانون المكسيكية أن 15 شخصا على الأقل قتوا جراء سلسلة هجمات نفذها أشخاص على متن مركبات في أحياء متفرقة من مدينة رينوسا الواقعة عند حدود الولايات المتحدة.

وأكدت الوكالة المعنية بالتنسيق بين قوات الأمن في ولاية تاماوليباس المكسيكية أن الهجمات انطلقت فجر أمس السبت في عدة أحياء بشرق المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد الضحايا لقي مصرعه جراء هجوم على قوات للشرطة قرب جسر حدودي يربط رينوسا مع مدينة ماكالين الأمريكية الواقعة في ولاية تكساس، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الهجمات الأخرى عشوائية أو كانت لها أهداف محددة.

وطالبت رئيسة بلدية رينوسا، ماكي أورتيز، على حسابها في "تويتر"، أجهزة الأمن بتوضيح ملابسات هذه الهجمات وحماية المدنيين.

Pedimos a las autoridades de seguridad, se esclarezcan los lamentables hechos donde perdieron la vida 12 personas y tres más resultaron heridas, y se proteja a la ciudadanía de estos actos violentos! — Maki Ortiz (@MakiOrtizD) June 20, 2021

في غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية استنفارا أمنيا في المدينة.

المصدر: أسوشيتد برس