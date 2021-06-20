سفير روسيا يغادر موسكو عائدا إلى واشنطن

غادر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم الأحد موسكو عائدا إلى واشنطن، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال قمتهما في جنيف.

وأقلعت طائرة تقل أنطونوف إلى واشنطن من مطار شيريميتيفو في ضواحي موسكو صباح اليوم.

وقبل مغادرة البلاد، أعرب السفير الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي" عن تفاؤله وأمله في التعامل البناء مع الزملاء الأمريكيين.

وقال أنطونوف إنه يأمل في إحراز تقدم في سبيل إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من العمل يجب أداؤه.

وأكد السفير أن لديه خططا لعقد سلسلة لقاءات ومشاورات في الولايات المتحدة ستنطلق غدا الاثنين وستستمر في الأيام القادمة.

واستدعت الحكومة الروسية سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد مقابلة صحفية مدوية قال فيها بايدن إن القيادة الروسية "ستدفع ثمن" محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

وفي 22 أبريل عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضا.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التي عقدت بينهما في 16 يونيو الجاري على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"