انتخابات إثيوبيا.. غوتيريش يحث السلطات على ضمان حرية عملية التصويت

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، السلطات والزعماء الإثيوبيين على ضمان أن يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية وسلام، قبيل الانتخابات المقررة غدا الاثنين.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوغاريك في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر أن هذه الانتخابات تجري "في بيئة سياسية وأمنية معقدة"، ودعا جميع أصحاب المصلحة "إلى الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض".

وأضاف البيان أن "الأمين العام يشجع القادة والمشاركين في الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية، مؤكدا ضرورة تسوية أي خلافات انتخابية من خلال الحوار والقنوات القانونية".

ويدلي الإثيوبيون بأصواتهم غدا الاثنين في انتخابات طغت عليها تقارير المجاعة بمنطقة تيغراي التي تعاني من مشاكل لوجستية، ما يعني أن بعض الناس لن يكونوا قادرين على التصويت حتى سبتمبر.

وتعتبر هذه الانتخابات حجر الزاوية في حملة الإصلاح التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، والذي بدا أن صعوده إلى السلطة في عام 2018 يشير إلى العدول عن عقود من الحكم الاستبدادي، وأدى إلى حصوله على جائزة نوبل للسلام في العام التالي.

المصدر: شينخوا