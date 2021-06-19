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بولندا.. إصابة 9 أشخاص بحريق أتى على 30 بيتا (صور + فيديو)

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بولندا.. إصابة 9 أشخاص بحريق أتى على 30 بيتا (صور + فيديو)
RT
حريق يلتهم 30 مبنى في بولندا وإصابة 9 أشخاص بحروق
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أدى حريق مدمر اندلع في قرية نوا بيالا جنوبي بولندا إلى دمار عشرات المنازل، ما دفع فرق الإطفاء لإطلاق عملية واسعة النطاق لإخماده.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن خدمات الطوارئ مساء يوم السبت أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر حروق وإصابات مختلفة، وأشارت إلى أن الحريق دمر أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.

وكافح حوالي 400 من أفراد الإطفاء النيران لمدة ساعات، ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

ووفقا لتقرير إعلامي محلي فمن المرجح أن الحريق نجم عن اشتعال أكوام من القش.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي عن تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين.

المصدر: د ب أ

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