بولندا.. إصابة 9 أشخاص بحريق أتى على 30 بيتا (صور + فيديو)

أدى حريق مدمر اندلع في قرية نوا بيالا جنوبي بولندا إلى دمار عشرات المنازل، ما دفع فرق الإطفاء لإطلاق عملية واسعة النطاق لإخماده.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن خدمات الطوارئ مساء يوم السبت أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر حروق وإصابات مختلفة، وأشارت إلى أن الحريق دمر أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.

وكافح حوالي 400 من أفراد الإطفاء النيران لمدة ساعات، ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

ووفقا لتقرير إعلامي محلي فمن المرجح أن الحريق نجم عن اشتعال أكوام من القش.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي عن تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين.

Pożar w Nowej Białej: dziewięć osób trafiło do szpitala, w miejscowej szkole uruchomiono punkt pomocy. W akcji gaśniczej bierze udział sto zastępów straży pożarnej.https://t.co/EaXLoF2WBkpic.twitter.com/sjSFoH5BIC — TVP3 Kraków (@TVP3Krakow) June 19, 2021

We wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim płonie sześć budynków mieszkalnych oraz sześć budynków gospodarczych. Sytuacja jest rozwojowa, w akcji bierze udział 35 jednostek Straży Pożarnej. https://t.co/I4FiRQGJBn — TVP3 Kraków (@TVP3Krakow) June 19, 2021

المصدر: د ب أ