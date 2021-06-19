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إيطاليا تسجل 1197 إصابة و28 وفاة بكورونا

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إيطاليا تسجل 1197 إصابة و28 وفاة بكورونا
Reuters MR/kts
الطواقم الصحية في إيطاليا - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت تسجيل 1197 إصابة و28 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن "البلاد شهدت تراجعا في الوفيات عن يوم أمس، حيث أعلن عن 35 وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بعدما بلغت 1147 في اليوم السابق".

وسجلت إيطاليا 127253 وفاة جراء "كوفيد-19" منذ ظهور الجائحة في فبراير العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، والثامنة على مستوى العالم.

وأعلنت البلاد عن 4.25 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: "رويترز"

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