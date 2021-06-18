تمديد جديد للاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، عن تمديد فترة الانتخابات الرئاسية حتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويعد قرار التمديد لفترة الاقتراع الثالث حيث تم تمديد الاقتراع لغاية الثامنة من مساء يوم الجمعة ثم تمديده لغاية العاشرة ومن ثم الثانية عشر.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلبات الناخبين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بسبب الزحام الذي شهدته مراكز الاقتراع في مختلف مدن البلاد طيلة الانتخابات.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للإدلاء بصوتهم للمرة الأولى.

وتعد الانتخابات الرئاسية هي الثالثة عشر منذ إقامة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 1979.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية