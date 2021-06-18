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إسرائيل: واشنطن ترصد ميزانية لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية

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إسرائيل: واشنطن ترصد ميزانية لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية
Reuters
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أعلنت الولايات المتحدة تخصيص التمويل اللازم لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

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وجاء ذلك على لسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، الذي أبلغ بذلك الكونغرس الأمريكي الذي يناقش حاليا مشروع الميزانية الأمريكية العامة بما فيها المساعدات الأمنية لإسرائيل، وتبلغ كلفة هذا المشروع حوالي مليار شيكل.

ويأتي القرار الأمريكي بعد الزيارة التي قام بها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لواشطن قبل أسبوعين والتي أجرى خلالها مباحثات مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تعهد مع انتهاء التصعيد أنه يؤيد طلب إسرائيل إعادة تزويدها بصواريخ القبة الحديدية مرحبا بقرار وقف إطلاق النار بين الطرفين.

المصدر: "i24"

 

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