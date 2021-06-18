موسكو تعلق على خطط تركيا لحماية مطار كابل

قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن خطط تركيا لضمان أمن مطار كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تنتهك الاتفاقات المبرمة مع "طالبان".

يوم أمس أعلن جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي.

ووفقا له تم الاتفاق على ذلك، خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، شكك سوليفان في أن الاتفاقات المبرمة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن ضمان أمن هذا المطار، ستؤثر بطريقة ما على الوضع الأمني ​​في أفغانستان ككل.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق، إن بلاده عرضت توفير الأمن لمطار كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، في حال تم تنفيذ عدد من الشروط التي طرحتها.

المصدر: نوفوستي