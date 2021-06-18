السودان.. قرار بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني

أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قرارا يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة.

وتم بموجب القرار "إسناد مهمة تشكل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".

كما شمل القرار تحديد مهام واختصاصات تلك القوات المشتركة، كما بين القوات والجهات المشاركة فيها، ونص على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار أعمالها فورا، على أن ترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.

المصدر: "سونا"