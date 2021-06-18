تقرير: كوريا الشمالية الأعلى إنفاقا في المجال العسكري مقابل حجم الناتج المحلي الإجمالي في العالم

أظهر تقرير نشره معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية حلت في المركز الأول عالميا من حيث حصة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

ووفقا للتقرير، بلغت حصة الإنفاق العسكري 24% من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الشمالية لتحتل المرتبة الأولى عالميا ويليها لبنان 13.5% وسلطنة عمان 10.8% وليبيا 10.5%.

وفي "مؤشر السلام" السنوي، جاءت كوريا الشمالية في المركز الـ 151 من بين 163 دولة. وكانت في نفس المركز في العام الماضي.

يذكر أن المعهد يصنف سنويا الدول وفقا لمستواها من السلام في 3 مجالات - مستوى الأمن والسلامة في المجتمع ومدى استمرار الصراع محليا وخارجيا ومستوى العسكرة.

وأصبحت أفغانستان الدولة الأقل سلما للسنة الرابعة على التوالي، يليها اليمن وسوريا وجنوب السودان والعراق.

أما بالنسبة لكوريا الجنوبية فإنها تراجعت من المركز الـ 48 في العام الماضي إلى المركز الـ 57 في هذا العام، وقال التقرير إن ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق العسكري وصادرات الأسلحة ووارداتها.

المصدر: "يونهاب"